Пожарным вдвое увеличили зарплату

МЧС увеличило зарплату пожарных в два раза и довело ее до 24 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

«МЧС России в целях исполнения данного поручения доведены до территориальных органов МЧС России и cпециального управления ФПС дополнительные лимиты бюджетных обязательств на увеличение в 2019 году уровня оплаты труда работников ФПС до 24 тыс. рублей в месяц, начиная с 1 июля 2019 года», – передает ТАСС слова представителя министерства.

Там добавили, что речь идет о гражданских работниках пожарных частей.

«Указанные лимиты бюджетных обязательств предназначены на увеличение уровня оплаты труда работников ФПС ГПС, непосредственно принимающих участие в тушении пожаров и замещающих должности, входящие в состав дежурных караулов, дежурных смен, а также начальников частей (заместителей начальников частей), допущенных к руководству тушению пожаров», – пояснил представитель МЧС.



Напомним, 21 июня Калининградский пожарный Станислав Таукачикас, который пожаловался президенту Владимиру Путину на низкие зарплаты своих сослуживцев в ходе прямой линии, сообщил, что его поблагодарил за смелость глава ГУ МЧС по Калининградской области.

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