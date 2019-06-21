Пожаловавшегося Путину на зарплату пожарного похвалили

Калининградский пожарный Станислав Таукачикас, который пожаловался президенту Владимиру Путину на низкие зарплаты своих сослуживцев, сообщил, что его поблагодарил за смелость глава ГУ МЧС по Калининградской области.

Таукачикас рассказал, что «вопрос зарплат для сотрудников, действительно, очень острый», и потому он «решил записать обращение», передает РИА «Новости».

При этом в то, что обращение будет показано, пожарный «до последнего не верил», так как «не первый раз отправлял вопросы».

Таукачикас отметил, что после эфира его попросили «связаться с начальником ГУ МЧС по региону», который поблагодарил пожарного за смелость.

Он отметил, что в данный момент находится в отпуске, но сразу же после того, как его видеовопрос показали в эфире, ему стали звонить друзья, знакомые и сослуживцы.

О том, что Таукачикас готовит обращение к президенту, никто не знал.

Напомним, во время прямой линии Владимир Путин сообщил, в 2019 году МЧС будет выделено 4,3 млрд рублей, что позволит поднять зарплату сотрудникам. На 2020 год предусмотрено уже 8 млрд рублей.

После глава пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков сообщил, что зарплата сотрудников пожарной охраны, подведомственных руководству Калининградской области, достигает 25,8 тыс. рублей.