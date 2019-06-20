Путин ответил на первый вопрос прямой линии от пожарного

Президент Владимир Путин ответил на первый вопрос прямой линии – он поступил от пожарного Станислава Таукачикаса из Калининградской области, который пожаловался на низкий уровень зарплат в МЧС.

Таукачикас сообщил, что, будучи командиром части, он получает 16 тыс. рублей, рядовые сотрудники получают зарплаты на уровне 12-13 тыс. рублей. Из-за этого люди вынуждены работать на двух-трех работах, не бывая дома – разрушаются семьи.

Путин заявил в ответ, что в МЧС в данный момент действительно сложилась не лучшая ситуация, и в этой сфере есть «люди в погонах», которые получают по 40 тыс. рублей, а есть те, кто получают 13-16 тыс.

В 2019 году для решения этой проблемы МЧС будет выделено больше 4 млрд рублей; еще больше 4 млрд поступят в 2020 году.

Таким образом, зарплата сотрудников МЧС должна вырасти до примерно 24 тыс. рублей в 2019 году и до 32 тыс. рублей в 2020 году.

Отмечается, что на прямую линию поступило множество вопросов об уровне дохода в регионах, который в ряде случаев остается ниже прожиточного минимума. Чаще всего в такой ситуации находятся учителя и врачи.

Путин заявил, что в случаях, когда зарплата специалиста не достигает уровня прожиточного минимума, нужно разбираться, проверять эти обращения.

«Нами впервые принято решение, мы довели минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума – это 11 тыс. 280 рублей. И если человек работает на полную зарплату, ему не имеют права платить меньше этой суммы... Это предмет для разбирательства соответствующей контролирующей инстанции», – указал он.

Прямая линия с президентом проходит в четверг, он ответит на вопросы россиян. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что глава государства при необходимости будет выходить на связь с чиновниками в прямом эфир.