В Калининградской области ответили на вопрос о зарплатах пожарных

Зарплата сотрудников пожарной охраны, подведомственных руководству Калининградской области, достигает 25,8 тыс. рублей. На зарплату в пожарных частях, которые находятся в ведении МЧС, региональные и муниципальные власти повлиять не могут, заявил глава пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.

В ходе прямой линии с президентом Владимиром Путиным сотрудник пожарной части №31 в городе Светлый Станислав Толкачикас пожаловался главе государства, что, трудясь в должности командира отделения пожарной части, подведомственной МЧС, получает 16 тыс. рублей. Таукачикас отметил, что вынужден работать на нескольких работах, чтобы обеспечивать семью.

«Размер средней заработной платы, предусмотренный для пожарных государственного бюджетного учреждения Калининградской области «Отряд государственной противопожарной службы и обеспечения мероприятий гражданской обороны» составляет 25 тыс. 840 рублей с учетом налогов на доходы физических лиц. Без учета налога – 22 тыс. 480 рублей», – приводит цитату Лыскова ТАСС.

Он добавил, что региональные власти не могут влиять на зарплату в пожарных частях, которые контролирует МЧС. Глава Светловского городского округа Александр Блинов, где служит Таукачикас, сообщил, что пожарная часть подведомственна МЧС.