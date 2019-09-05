Нацсовет Украины по ТВ захотел аннулировать лицензию телеканала NewsOne

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания принял решение обратиться в суд с просьбой аннулировать лицензию телеканала NewsOne, сообщила первый заместитель главы регулятора Ольга Герасимьюк.

«Признать разжигание межнациональной расовой религиозной ненависти и вражды в высказываниях, которые были распространены в эфире телеканала… Обратиться к суду с иском об аннулировании лицензии», – заявила Герасимьюк, зачитывая решение совета.

При этом она подчеркнула, что Нацсовет не закрывает телеканал и не отбирает лицензию. «Это означает, что телеканал с сегодняшнего дня не прекращает вещание, он работает до тех пор, пока суд не рассмотрит этот вопрос», – добавила замглавы регулятора, передает РИА «Новости».

Комитет Верховной рады по свободе слова уже назвал политически ангажированным намерение Нацсовета Украины по ТВ аннулировать лицензию канала.

В июле телеканал «Россия 1» анонсировал телемост с каналом NewsOne в Киеве. Анонс вызвал недовольство украинских политиков и журналистов. Кроме того, Генпрокуратура Украины возбудила дело по статье «покушение на совершение государственной измены» и «финансировании терроризма». Также у NewsOne нашли связи с российским банком, а Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания Украины назначил внеплановую проверку телеканала.

В результате NewsOne отменил телемост в связи с угрозами физической расправы, но радикалы все равно провели акции протеста у здания телеканала.

12 июля в эфир телеканала «Россия 1» вышел телемост с российскими и украинскими участниками «Надо поговорить!». Главред RT Маргарита Симоньян призналась, что передача растрогала ее до слез.