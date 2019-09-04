На экс-фигурантов дела о беспорядках в Москве составили административные протоколы

Протоколы об административных правонарушениях составлены в отношении двоих бывших фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля Сергея Абаничева и Валерия Костенк, сообщили их адвокаты.

«Насколько мне известно, в отношении Абаничева составили протокол по ст. 20.2 КоАП РФ часть 6.1 («Участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения»). По ней ему может грозить арест до 15 суток. Сейчас этот материал находится в ГУ МВД по Москве», – сказала адвокат Абаничева Светлана Сидоркина.

В свою очередь адвокат Костенка Гаджи Алиев сообщил, что в отношении его клиента составлен протокол по ст. 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»), по ней ему грозит административный арест до 15 суток, передает ТАСС.

Кроме того, протокол об административном правонарушении может быть составлен в отношении Даниила Конона. «Насколько я знаю, пока этого еще не произошло, но материал в отношении него находится в ГУ МВД по Москве для принятия решения», – отметил его защитник Григорий Червонный.

Напомним, 3 сентября в Москве произошли сразу несколько событий, связанных с участниками несанкционированных акций июля – августа. Несколько фигурантов уголовных дел получили приговор, других перевели под домашний арест или освободили. Также был осужден блогер, рассуждавший о расправе над детьми полицейских.

Митинги радикальной оппозиции проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Акции сопровождались массовыми беспорядками – перекрывались Садовое кольцо и Большая Дмитровка, участники акций бросали куски асфальта в полицейских, распыляли газ.

Всего по уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей на митинге 27 июля в Москве арестованы 13 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец и Валерий Костенок, который стал первым из фигурантов, кто признал вину.