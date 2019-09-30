Американский сланцевый бум пошел на спад

Добыча сланцевой нефти в США резко упала на фоне роста цен после атак на объекты инфраструктуры в Саудовской Аравии.

Добыча нефти в США выросла менее чем на 1% в первом полугодии 2019 года, тогда как годом ранее данный показатель увеличился на 7% при более низких ценах нефть, передает «Интерфакс» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Отмечается, что добыча сланцевой нефти в США падала несколько лет назад, но это происходило на фоне снижения мировых цен. В этом же году цены на нефть демонстрируют рост, что свидетельствует об операционных проблемах в отрасли.

Эксперты отмечают, что объемы добычи снижаются в результате таких факторов, как слишком близкое расположение скважин.

При этом технологические и инженерные прорывы, позволившие добывать рекордные объемы нефти, находятся на своем пике, а эффект от их внедрения сходит на нет, отмечает издание.

В настоящее время добыча сланцевой нефти в США достигает 8 млн баррелей в сутки, что соответсвует 10% мировой добычи.

Ранее в США предрекли шокирующие последствия сокращения добычи нефти в Саудовской Аравии.

Напомним, что американская сторона обвинила Иран в атаках на нефтяные объекты Саудовской Аравии, хотя ответственность за произошедшее взяли на себя йеменские мятежники.

Иран назвал ложью заявления США о причастности к атакам. В ответ в администрации Трампа обратили внимание на «указывающие на Иран факты».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что атака дронов взорвет мировой рынок нефти.