В Кремле ответили на вопрос о возможности нового повышения пенсионного возраста

Тема повышения пенсионного возраста на три года не обсуждается в Кремле, вопрос не стоит на повестке дня, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, у нас нет такой темы на повестке дня, такие вопросы не обсуждаются. Все остальные вопросы к авторам этих заявлений», – передает слова Пескова РИА «Новости».

Так он ответил на вопрос о правдивости заявления члена экспертного совета «Деловой России» Владислава Жуковского о том, что правительство якобы рассматривает возможность повышения возраста выхода на пенсию на три года.

Ранее в правительстве уже опровергали сведения о новом повышении пенсионного возраста.