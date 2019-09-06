В правительстве опровергли сообщения о новом повышении пенсионного возраста

Источник в аппарате правительства опроверг сообщения о якобы ведущейся в кабинете министров подготовке к повышению пенсионного возраста до 70 лет.

Ранее «Независимая газета» со ссылкой на депутата Госдумы Валерия Рашкина написала, что в правительстве создана рабочая группа, которая занимается подготовкой второго этапа пенсионной реформы. Этот этап, по сведениям депутата, якобы предполагает новое повышение пенсионного возраста для мужчин и для женщин до 70 лет.

«Предположения депутата Рашкина мы можем назвать полным бредом. Иначе никак», – сказал источник РИА «Новости».

Президент Владимир Путин в прошлом году подписал закон о совершенствовании пенсионной системы России, который предусматривает с 2019 года поэтапное повышение возраста выхода на пенсию на пять лет – до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. В законе также учитываются меры по защите лиц предпенсионного возраста.