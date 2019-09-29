Украинский министр опроверг свои слова об открытии перевозок в Крым

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий опроверг свои слова о том, что Киев намерен возобновить официальные пассажирские перевозки в Крым.

«Даже родная мать разволновалась, и с самого утра со слезами спрашивала о возможности возобновления прямых пассажирских перевозок на Крым. Всем даю объяснения», – написал Криклий в своем Facebook, пожаловавшись, что его уже успели записать в «сепаратисты».

Он пояснил, что Украина продолжает строительство КПВВ «Чонгар» и «Каланчак».

«Наряду с КПВВ обустраивают станции, с которых украинские перевозчики будут перевозить пассажиров по территории Украины, повторю – украинские перевозчики исключительно по Украине. Речь не идет о восстановлении любых рейсов в/из оккупированного Крыма», – написал министр.

По его словам, перевозчики нужны для того, чтобы люди могли у КПВВ сесть в автобус «легального украинского перевозчика и следовать дальше по Украине».

Ранее он в интервью заявил, что у КПВВ появятся станции, и утвердительно ответил на вопрос об официальных перевозчиках «с Украины в Крым».