Киев собрался восстановить пассажирские перевозки между Украиной и Крымом

Между Крымом и материковой Украиной возобновится официальное транспортное пассажирское сообщение, сообщил украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, между Крымом и Украиной строятся новые КПВВ, сообщает «Страна».

«Сейчас там из-за определенных проблем передали это строительство и заказчиком стала «Укрзализныця» («Украинские железные дороги» - прим. ВЗГЛЯД). Они сейчас занимаются этим проектом. И будут там соответствующие станции. Ну, а уже конкурсы на перевозчиков будет проводить местная власть также при нашем участии», – сказал Криклий.

У него спросили, планируются ли официальные перевозчики с Украины в Крым, на что министр ответил: «Обязательно».

Он не уточнил, о каких перевозчиках идет речь – об автобусном сообщении или железнодорожном.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Крым снова стал одним из любимых мест отдыха для украинских туристов.

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