Призыв Волочковой молиться о душе Заворотнюк вызвал скандал

Сообщение балерины Анастасии Волочковой в соцсетях, в котором она призвала «молиться о душе» актрисы Анастасии Заворотнюк, вызвало возмущение пользователей интернета.

Волочкова опубликовала в Instagram фрагмет телешоу, «где Настя Заворотнюк была ведущей». При этом балерина заявила, что «сейчас можно только молиться о душе» актрисы, пишет Teleprogramma.pro.

«Почему-то именно этим видео захотелось с вами поделиться. Без слов», – заявила она в комментарии к видео своего выступления в шоу «Ледниковый период».

Пост Волочковой вызвал возмущение пользователей Instagram. В комментариях ей указали, что «о душе» молятся, когда человек умирает, а во время болезни нужно молиться «за здравие», передает ТВЦ.

Волочкова отредактировала сообщение: «Сейчас можно только молиться о ней и надеяться о выздоровлении» (авторские орфография и пунктуация сохранены – прим. ВЗГЛЯД).

При этом Волочкова обрушилась с критикой на тех, кто выразил возмущение прежней версией сообщения: «Мои золотые, а вы сами хоть что-нибудь сделайте в жизни, прежде, чем меня осуждать. Встаньте на Пуанты, потанцуйте в них на мировых сценах, на коньках покатайтесь не на дворовом катке, а на Первом канале на всю страну представляя свои формы и хореографические композиции».

«Запишите песни Авторские, найдите любимую женщину или мужчину, и я на вас посмотрю, пока сама любима и люблю», – заявила она.

Волочкова считает, что «многие не могут пережить» ее «успеха и того факта, что мужчины достойные стоят» перед ней «на коленях, одаривая цветами и целуя» ее руки.

Напомним, Волочкова заявляла, что болезнь Заворотнюк могла быть вызвана процедурой экстракорпорального оплодотворения.