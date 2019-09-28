В коже британки завелись личинки из-за неопрятного мужа

Жителя британского Ливерпуля признали виновным в непредумышленном убийстве жены, на коже которой завелись личинки из-за неподобающего ухода, сообщает Liverpool Echo.

Два года назад британский пенсионер Ричард Уоллах пришел в больницу и сообщил, что его 61-летней жене стало плохо и она упала на кресло, при этом вызвать скорую он не мог, так как в доме не было телефона, передает РИА «Новости».

Приехавшие сотрудники экстренных служб обнаружили женщину в «наихудшем состоянии, которое они когда-либо видели». По словам медиков, тело британки было покрыто пролежнями и язвами, на ее коже завелись личинки, а сидела пенсионерка в собственных испражнениях, в заваленной мусором гостиной.

По мнению сотрудников скорой, пациентка не просто упала на кресло, как утверждал ее супруг, – она просидела там недели или даже месяцы.

Женщину немедленно госпитализировали, после чего специалисты диагностировали у Валери Уоллах рак молочной железы. Врачи пытались спасти британку, но у нее начался сепсис. Через 19 дней женщина умерла.

По словам медперсонала, пенсионера мало беспокоили неутешительные прогнозы о состоянии жены, даже перед ее смертью он продолжал жаловаться на свои болячки.

Суд присяжных признал британца виновным в непредумышленном убийстве супруги, при этом Уоллах пытался заверить судью, что ухаживал за женой «изо всех сил», а ужасный беспорядок в доме объяснял своей неопрятностью.

«Мы прожили 25 лет вместе, и я ее очень сильно любил. <…> Я думал, что с ней все в порядке. Если бы ей было плохо, она дала бы мне знать», – заявил он на суде.

Напомним, в августе британка едва не ослепла после попытки сварить яйца по рецепту из интернета.