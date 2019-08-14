Британка едва не ослепла после попытки сварить яйца по рецепту из интернета

Жительница Великобритании может навсегда потерять зрение после того, как сварила яйца в микроволновке по рецепту из интернета.

22-летняя британка Бетани Россер прочитала, что если варить яйца в соленой воде, то они не взорвутся. В рецепте было указано, что готовое блюдо надо достать из микроволновки через шесть-восемь минут. Когда девушка открыла печь, яйца взорвались, в результате чего пострадавшая получила сильный ожог лица и повреждения глаза, пишет The Sun.

До приезда сотрудников службы спасения Россер обливала лицо холодной водой до тех пор, пока обожженная кожа не начала отслаиваться.

Сейчас правым глазом девушка видит плохо, медики не дают точных гарантий на возвращение полноценного зрения. «Мой глаз начал открываться, и я могу видеть, но очень размыто», – сказала Россер.

В июне в Хабаровске семья отравилась препаратом с личинками червей-паразитов, о пользе которого они прочитали в интернете.