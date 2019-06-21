Целая семья попала в больницу из-за лечения «вакциной» из личинок паразитов

В Хабаровске медики борются за жизнь ребенка и его родителей, которые попали в больницу после употребления псевдо-вакцины с личинками червей-паразитов, им поставлен диагноз «трихинеллез», сообщили в Росздаравнадзоре.

Родители прочли в интернете «положительные отзывы о, якобы, «волшебной силе мощного иммуностимулятора» и «выпили сами и дали несовершеннолетнему ребенку псевдо-вакцину, которая представляет из себя взвесь живых личинок трихинелл – разновидности червей-паразитов», говорится в сообщении на сайте Росздаравнадзора.

Через две недели «семья в полном составе в тяжелом состоянии была доставлена бригадой скорой медицинской помощи в городскую больницу».

Правоохранительные органы уже разбираются с создателем псевдо-вакцины – ветеринаром по образованию.

Росздаравнадзор призвал «ответственно относиться к своему здоровью: не прибегать к лечению нетрадиционными способами, использовать только зарегистрированные на территории России медицинские изделия и лекарственные препараты, а в случае недомогания незамедлительно обращаться к врачам».

Трихинеллез – это заболевание, вызываемое паразитами, характеризующееся лихорадкой, миалгиями, отеком лица, кожными сыпями, эозинофилией крови, а в тяжелых случаях – поражением внутренних органов и центральной нервной системы. Иногда может привести к параличу дыхательных путей и даже смерти.