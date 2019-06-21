Целая семья попала в больницу из-за лечения «вакциной» из личинок паразитов

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21 июня, пятница  |  Последнее обновление — 09:21  |  vz.ru
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Россияне беднеют от кредитов

Владимир Путин ответил на острый вопрос о доходах населенияФото: Алексей Светлов/Интерпресс/ТАСС
Владимир Путин разъяснил парадоксальную ситуацию с доходами населения. Когда, с одной стороны, зарплаты и социальные выплаты увеличиваются, а с другой – реальные доходы населения падают. Одна из причин такого положения дел в закредитованности россиян. Не выйдет ли этот пузырь боком всей российской экономике? Подробности...
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Саакашвили использовал депутата Госдумы для госпереворота

Толпа сторонников Саакашвили сумела прорваться во двор парламента и частично разоружить охрануФото: Irakli Gedenidze/Reuters
Делегация депутатов Госдумы, прибывшая на православную ассамблею в Тбилиси, подверглась нападению толпы сторонников Саакашвили. Ей пришлось срочно покинуть столицу Грузии, которая после этого погрузилась в хаос – оппозиционеры использовали визит российских парламентариев как повод для протестов и пошли на штурм парламента. Подробности...
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Выполнить поручение Путина об ополченцах будет непросто

К Владимиру Путину обратились с просьбой жители дагестанского села БотлихФото: RT на русском/Youtube
Президент РФ поручил правительству приравнять дагестанских ополченцев к ветеранам боевых действий. Справедливость такого шага не вызывает вопросов, тем более что грядет 20-летняя годовщина со дня вторжения басаевцев в Дагестан. Но проблема с предоставлением статуса ветерана боевых действий гораздо глубже и сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Подробности...
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Филарет пошел против Порошенко ради денег

Филарет обвинил Порошенко в том, что тот действовал исключительно в своих интересахФото: Zuma/ТАСС
На специально созванном поместном соборе в Киеве Филарет восстановил так называемый киевский патриархат, отказался от условий томоса и раскритиковал Петра Порошенко за эгоизм. Таким образом, Филарет уходит во второй в его карьере церковный раскол. Но что вынудило его пойти на этот шаг, ведь еще недавно он ждал томоса как манны небесной? Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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17 мгновений страны

Андрей Бабицкий, журналист
Семнадцатая по счету прямая линия президента показала, что Владимир Путин совершенно не опасается говорить с Россией на языке ее бед, поскольку у него есть понимание, которым он делится с аудиторией, как эти беды преодолевать. Подробности...
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Зеленский и не собирался останавливать войну

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Это не так-то просто осознать в 21-м веке: война в Донбассе идет ежедневно. Ежедневно убивают людей и разрушают дома. Но периодически случаются и обострения, как недавнее. Самое поганое, что Киев и не думает ее прекращать. Подробности...
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Прорабов духа дилемма трусов и крестика не заботит

Алексей Алешковский, сценарист
Моральное негодование, как говорил Пелевин, способно наполнить любого идиота чувством собственного достоинства. Разум в дискуссиях теперь неуместен, вполне достаточно системы распознавания «свой – чужой». Подробности...
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      Во Франции стартовал международный аэрокосмический салон «Ле-Бурже – 2019». В мероприятии примут участие 48 стран и более 300 тыс. человек. Шире всего в Ле-Бурже будут представлены разработки компаний из Франции, США, Германии, Британии, Италии, Израиля и России
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            Целая семья попала в больницу из-за лечения «вакциной» из личинок паразитов

            21 июня 2019, 08:30

            Текст: Наталья Ануфриева

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            В Хабаровске медики борются за жизнь ребенка и его родителей, которые попали в больницу после употребления псевдо-вакцины с личинками червей-паразитов, им поставлен диагноз «трихинеллез», сообщили в Росздаравнадзоре.

            Родители прочли в интернете «положительные отзывы о, якобы, «волшебной силе мощного иммуностимулятора» и «выпили сами и дали несовершеннолетнему ребенку псевдо-вакцину, которая представляет из себя взвесь живых личинок трихинелл – разновидности червей-паразитов», говорится в сообщении на сайте Росздаравнадзора.

            Через две недели «семья в полном составе в тяжелом состоянии была доставлена бригадой скорой медицинской помощи в городскую больницу».

            Правоохранительные органы уже разбираются с создателем псевдо-вакцины – ветеринаром по образованию.

            Росздаравнадзор призвал «ответственно относиться к своему здоровью: не прибегать к лечению нетрадиционными способами, использовать только зарегистрированные на территории России медицинские изделия и лекарственные препараты, а в случае недомогания незамедлительно обращаться к врачам».

            Трихинеллез – это заболевание, вызываемое паразитами, характеризующееся лихорадкой, миалгиями, отеком лица, кожными сыпями, эозинофилией крови, а в тяжелых случаях – поражением внутренних органов и центральной нервной системы. Иногда может привести к параличу дыхательных путей и даже смерти.


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