Россия пригласила все страны к переговорам по системе контроля над вооружениями

Глава МИД России Сергей Лавров во время выступления на Генассамблее ООН пригласил всех к конструктивным переговорам по укреплению системы контроля над вооружениями.

«Хотел бы объявить: на текущей сессии Генассамблеи мы вносим проект резолюции «Укрепление и развитие системы договоренностей по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению». Приглашаю всех к конструктивным переговорам», – приводит РИА «Новости» слова Лаврова на Генассамблее ООН.

«Одобрение резолюции стало бы важным вкладом к созданию условий для успешного проведения в будущем году очередной обзорной конференции по выполнению ДНЯО», – добавил министр.

Напомним, президент России Владимир Путин направил ряду стран послания с предложением ввести мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности.

В Кремле констатировали, что инициатива российского лидера, направленная на предотвращение возможной дестабилизации, пока не встретила понимания.

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