Росохотрыболовсоюз удивился опасениям из-за новых квот добычи животных

В Росохотрыболовсоюзе прокомментировали информацию по «новым квотам» добычи животных. В интернете звучали опасения, что они нанесут ущерб живой природе, однако в Союзе не увидели никакой угрозы, так как современные нормативы добычи копытных остаются самыми низкими за всю историю.

«В средствах массовой информации обсуждаются «новые квоты» добычи животных, которые якобы несут ущерб природе. Нам трудно понять о чем речь и на чем основаны опасения», – говорится в сообщении на сайте Росохотрыболовсоюза.

Отмечается, что в проекте приказа «О внесении изменений в Нормативы допустимого изъятия охотничьих ресурсов и Нормативы численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях, утвержденные приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30 апреля 2010 г. № 138», размещенном для обсуждения, «нет ничего принципиально нового».

Увеличение норматива добычи лосей на 1% в союзе не считают чем-то существенным, особенно с учетом снижения норматива добычи самцов и увеличения доли молодняка.

«В целом – по копытным охотники даже в проигрыше», – считают в Росохотрыболовсоюзе.

В организации указывают, что современные нормативы добычи копытных – самые низкие за всю историю, и являются при этом самыми сложными в применении, если сравнить с советской инструкцией по добыче копытных, которая «предусматривала градацию нормативов по экономическим районам от 10 до 25%».

«Вот и получается, что общая (легальная!) добыча лося у нас едва выше 30 тыс., это меньше 3% его миллионной численности», – заявили в союзе.

Приводится в пример опыт других стран. «Популяции лося могут осваиваться намного более интенсивно, ведь даже Эстония (будучи в сотни раз меньше по площади) добывает 7 тыс. лосей, а Финляндия – более 40 тыс. Неужели наши лоси хуже разводятся? Да нет, не так все плохо, на деле сегодняшние низкие нормативы стимулируют только нелегальную добычу, которая, как известно, превышает официальную», – заявили в Росохотрыболовсоюзе.

Объединение считает, что «мнимые опасности проекта на стадии его общественного обсуждения надуманы и значительно преувеличиваются».

В середине сентября Минприроды представило для общественного обсуждения проект приказа, регулирующего «нормативы допустимого изъятия диких копытных животных», предполагающий увеличение квот для охотников по некоторым видам животных. В ответ со стороны главы думского Комитета по экoлoгии и охране oкружающей среды Владимира Бурмaтoва высказывались опасения, что, например, в Красноярском крае, это приведет к дальнейшему сокращению поголовья на фоне негативного влияния на фауну лесных пожаров этим летом. Однако квалифицированные охотоведы его мнение не поддерживают.

Сезон охоты на копытных животных может варировать в зависимости от региона. В Подмосковье он стартует 1 октября, а завершится 31 декабря, сообщил ранее глава Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин, передает «360».

Разин уточнил, что 1 октября на территории региона откроется охота, в том числе и коллективная загонная, на лося, косулю, благородного и пятнистого оленей, а также кабана. Разрешения на добычу охотничьих ресурсов и путевки на охоту в областных закрепленных охотничьих угодьях получаются непосредственно в охотничьих хозяйствах.

В Подмосковье получить разрешения на охоту можно в 62 охотничьих угодьях. В регионе зарегистрировано примерно 200 тыс. охотников.

«Порядка 300 тыс. москвичей и гостей столицы также приезжают поохотиться на территории области. Так что всего в регионе порядка 500 тыс. охотников», – добавил министр.

В регионе был проведен мониторинг охотничьих ресурсов. По его результатам установили квоты добычи копытных животных.

Запрещается осуществлять добычу охотничьих животных с применением охотничьего огнестрельного оружия ближе 200 метров от жилья, стрелять «на шум», «на шорох», по неясно видимой цели, стрелять по информационным знакам, в том числе дорожным, знакам дорожного движения, межевым, рекламным конструкциям, а также специальным информационным знакам и их опорам, жилым и нежилым помещениям.

Охотник также обязан предъявлять охотничий билет, разрешение на оружие, разрешение на добычу и путевку, а также вещи, находящиеся при себе, в том числе орудия охоты, продукцию охоты, и транспортные средства для их осмотра по требованию производственного охотничьего инспектора после предъявлении им служебного удостоверения.