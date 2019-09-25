Клинтон назвала Трампа предателем

Экс-госсекретарь и бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон поддержала импичмент президента Дональда Трампа.

«Президент Соединенных Штатов предал нашу страну. Это не политическое заявление – это суровая реальность, и мы должны действовать. Он представляет очевидную опасность для ценностей, которые делают нас сильными и свободными», – написала Клинтон в Twitter, отметив, что поддерживает импичмент.

Белый дом в среду опубликовал стенограмму июльского разговора Трампа с Зеленским. Трамп считает, что стенограмма показывает этот разговор как «звонок ни о чем».

Именно июльский разговор Трампа с Зеленским стал причиной, по которой в Конгрессе США начали процедуру импичмента президента. Утверждалось, что он якобы добивался от Зеленского сотрудничества в проведении расследования против Байдена и его сына шантажом – угрожал отобрать у Киева военную помощь.

Однако Минюст США, изучив содержание разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, заявил, что нарушений национального законодательства в нем нет.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что начало импичмента Трампа похоронит его врагов, а также разбиралась, как устроена процедура импичмента президента США.