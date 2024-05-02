Группировка «Запад» уничтожила ракетным ударом «Искандерами» две американские пусковые установки РСЗО HIMARS

Tекст: Денис Тельманов

«Нанесен ракетный удар по ожидательной позиции пусковых установок американских РСЗО HIMARS в районе населенного пункта Лелюковка на купянском направлении. В результате удара две пусковые установки были уничтожены», – сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что ВСУ в зоне ответственности Южной группировки за неделю потеряли почти 4 тыс. человек, четыре танка, девять боевых бронированных машин, 22 орудия полевой артиллерии, включая американскую САУ Paladin и пять гаубиц М777.

Кроме того, были уничтожены 17 станций радиоэлектронной борьбы («Нота», «Анклав», «Буковель-AD») и 22 полевых склада боеприпасов.

Ракетные войска, артиллерия и беспилотники ВС России уничтожили на аэродроме базирования самолет МиГ-29 украинских воздушных сил, восемь машин РСЗО HIMARS, Vampire и «Град», установку с пунктом управления и радиолокатором ЗРК С-300ПС, две машины ЗРК Hawk и «Оса-АКМ», две радиолокационные станции «Пеликан» и П-18.

Российские войска за семь дней освободили Новомихайловку и Богдановку (ДНР) и продвинулась в глубину обороны ВСУ