Глава Еврокомиссии призвала Грузию продолжить движение к европейской интеграции

Глава Еврокомиссии на фоне протестов призвала Грузию продолжить движение к европейской интеграции

Tекст: Денис Тельманов

«С большой тревогой слежу за ситуацией в Грузии и осуждаю насилие на улицах в Тбилиси. Грузинский народ желает европейского будущего своей стране. Грузия находится на перекрестке, она должна следовать европейскому курсу», – приводит РИА «Новости» слова главы Еврокомиссии.



Протесты в Тбилиси начались после того, как парламент Грузии принял в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Законопроект обязывает некоммерческие организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, регистрироваться в качестве «организаций, проводящих интересы иностранной силы».

Оппоненты законопроекта сравнивают его с российским законом об иностранных агентах и считают, что он направлен на подавление гражданского общества и независимых СМИ. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на закон, если он будет принят в окончательном чтении.

Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил о 300 подготовленных боевиках, подготовленных в Грузии на деньги, поступаемые от зарубежных доноров, для дестабилизации обстановки в стране.

По его словам, примерно 100 молодых радикалов представляют три оппозиционные партии – «Единое национальное движение», «Лело» и «Новые», а еще 200 – члены 12 различных молодежных организаций.



