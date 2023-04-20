Кто устроил загадочный «взрыв спутника» в небе Киева

Эксперты объяснили происхождение загадочной вспышки над Киевом

Метеорит или американский спутник? Что именно взорвалось в небе Киева? Военные и космические эксперты всю ночь на четверг пытались найти ответ на этот вопрос, официальные лица киевского режима противоречили сами себе. Но, возможно, перед нами что-то совсем другое, не имеющее отношения к космосу.

19 апреля 2023 года в небе над Киевом была замечена яркая вспышка. Около 22:00 неизвестный объект был виден падающим с неба, а затем раздался звук взрыва.

В Сети немедленно появилась масса самых разных версий о причинах этого события. Но спекуляции обывателей — это одно, и совсем другое — заявления официальных лиц. Поэтому самым обсуждаемым стало заявление главы Киевской городской военной администрации Сергея Попко о том, что вспышка над городом была вызвана падением спутника НАСА.

А конкретнее — речь шла о предположительном падении американской космической обсерватории Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager (RHESSI), запущенной американским космическим агентством НАСА в далеком уже 2002 году. Аппарат проработал по 2018 год, после чего с ним была потеряна связь. С 2022 года он уже находился достаточно низко на орбите и действительно в любой момент может начать резкое снижение и вход в атмосферу.

Правда, обсерватория RHESSI была запущена на орбиту с наклонением 38 градусов, перигеем 579 км и апогеем 674 км. Это значит, что спутник может упасть исключительно в промежутке между 38 градусом северной широты и 38 градусом южной. Украина севернее этого промежутка на несколько сотен километров.

Более того, вес обсерватории очень невелик и составляет всего 293 кг. Космические аппараты такого размера, как правило, почти полностью сгорают в плотных слоях атмосферы.

«Если посмотреть на кадры, опубликованные в Сети, мы видим, что обломок довольно большой. Чтобы добраться до земли в таком виде, объект изначально должен был быть размером с космический корабль или орбитальную станцию, – подтвердил газете ВЗГЛЯД и Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание». – Таких небольших спутников, как RHESSI, ежегодно падает несколько десятков. При этом большая часть из них полностью сгорают в верхних слоях атмосферы. Для стороннего наблюдателя эта картина выглядит практически как метеоритный дождь или, как принято говорить в народе, звездопад».

В НАСА также опровергли падение RHESSI на Киев. Аппарат действительно 20 апреля сошел с орбиты, но в итоге сгорел в атмосфере.

В свою очередь в России появилась версия о возможном испытании ВКС РФ противоспутникового оружия. Некоторые телеграм-каналы уверяли, что это «наши уронили» западный спутник, работающий над Украиной. Увы, но это еще менее вероятная и еще более проверяемая версия.

Дело в том, что спутники не стоят на месте и не «зависают» над какой-то страной. Движение в космосе возможно только по орбите, причем с определенной скоростью. От 8-6 километров в секунду на низкой околоземной орбите до 3 километров в секунду на геостационарной. Свалить спутник таким образом, чтобы он упал точно на Киев (или на любую иную строго определенную точку на Земле), практически невозможно. Никто не сможет посчитать, с какой скоростью, в какой момент он войдет в плотные слои атмосферы и сколько времени будет снижаться.

Даже после точного понимания орбиты снижающегося спутника специалисты могут указать лишь очень приблизительное место падения объекта. Например, для упоминавшейся выше космической обсерватории RHESSI это «примерно над Южной Америкой». Не более того.

Сравнение падающего космического аппарата с космическим кораблем, возвращающимся с орбиты, тут тоже некорректно. Корабль выдает импульс в точно рассчитанное время и во время полета корректирует свою траекторию при помощи двигателей. Падающий же спутник — или любое иное космическое тело — полностью неуправляем.

Да, технические возможности сбить какой-либо космический аппарат на орбите у ряда стран действительно имеются — в том числе и у России. США регулярно спекулируют на тему того, что Россия якобы способна и даже готовится уничтожить американскую спутниковую группировку. Имеются ракеты, способные сбивать объекты в ближнем космосе, и соответствующие испытания проводили и США, и Россия, и Китай.

Однако еще никогда в истории ни одна страна мира не атаковала чужой космический аппарат. По сути, такая атака является напрямую актом войны — как, например, атака чужого корабля в открытом море. Какие-то виды воздействия вероятны и возможны (есть, например, спутники-инспекторы, осматривающие вражеские аппараты), но прямая атака — нет. Пока страны уничтожали в качестве испытаний только свои собственные спутники.

Тогда самой убедительной версией остается метеорит. И действительно — украинские официальные лица вскоре изменили свои показания именно в эту сторону. «Вспышки в Киеве… связаны с падением спутника/метеорита», – заявляют в ВСУ.

«Это метеорит. Скорее всего, из метеорного потока Лириды – один метеор стал метеоритом. Дата максимальной активности этого потока как раз приходится на период 18-22 апреля», – заявил РИА Новости и российский военный эксперт Алексей Леонков. Эту версию не исключил и научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов. По его словам, «это вполне возможно».

Однако некоторые другие опрошенные газетой ВЗГЛЯД астрономы сомневаются в том, что на видео запечатлено падение какого-либо космического тела. Они считают, что метеориты падают иначе, чем это выглядит на полученных из Киева видеозаписях. Что это же в итоге было? Возможно, мы стали свидетелями испытаний какого-либо оружия Украиной, может быть, неудачного пуска ракет систем ПВО.

Но, может быть, перед нами явление не техническое, не космическое, а скорее психологическое.

«Все рассуждения о якобы падении спутника НАСА под Киевом больше похожи на отголоски массового психоза, который накрывает украинское общество. С одной стороны, местные СМИ постоянно твердят, что система ПВО сбивает чуть ли не больше 100% летящих целей. А с другой – постоянные прилеты по объектам явно не вписываются в эту статистику, но на это предпочитают не обращать внимания». А если вдруг кто-то на Украине решится сказать, что любая система ПВО вполне способна что-то пропустить и не отработать 100% целей, то к нему могут прийти сотрудники СБУ и арестовать по подозрению в госизмене. В связи с этим и начинается своеобразный психоз с выдумыванием легенд об упавших спутниках, лишь бы не признавать провалы военных», – заключил Анпилогов.