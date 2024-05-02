Трамп пообещал приблизить к «американской мечте» людей с низким доходом в случае победы на выборах

Tекст: Денис Тельманов

«Если Джо Байден одержит победу на этих выборах, средний класс проиграет. Если Трамп выиграет, средний класс также выиграет. Люди с низким доходом начнут двигаться в сторону американской мечты», – приводит ТАСС слова Трампа.



Экс-президент заявил, что в ноябре избиратели должны велеть «продажному Джо Байдену» убираться из президентского офиса, поскольку он «худший президент в истории США и разрушает страну».

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост президента США. Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии.

Ранее сообщалось, что суд Нью-Йорка выписал штраф бывшему президенту США Дональду Трампу за комментарии по делу о выплатах порноактрисе Сторми Дэниэлс.

Судья оштрафовал политика за нарушение приказа о запрете на комментарии по этом делу девять раз, размер штрафа за каждое нарушение составил по тысяче долларов.