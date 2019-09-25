Экологи обнаружили в чайных пакетиках миллиарды микрочастиц пластика

Одним из основных источников полимерных микрочастиц, которые в огромных количествах попадают в мировой океан со сточными водами, оказались одноразовые чайные пакетики. Это выяснили канадские ученые, чья статья опубликована в журнале Environmental Science & Technology.

«Когда вы завариваете пакетик чая, в кипяток попадает примерно 11,8 млрд пластиковых микрочастиц и еще три миллиарда полимерных наночастиц. Это на несколько порядков больше, чем удавалось обнаружить в других видах пищи и напитков, в том числе в пластиковых бутылках с водой», – цитирует ТАСС материалы исследования.

Ежегодно в сточные воды и на свалки попадает около 300 миллионов тонн пластикового мусора, большая часть которого не разлагается и остается в почти нетронутом виде на протяжении сотен лет. Попадая в океан, мусор сбивается в огромные кучи, микрочастицы пластика зачастую съедаются морскими обитателями.



Лаура Эрнандес и ее коллеги по университету Макгилла в Монреале проверили, что происходит с одноразовыми чайными пакетиками при погружении их в кипяток.

Производители многих марок чая используют не бумажные, а пластиковые пакетики из микроскопических нейлоновых нитей, в их составе также присутствует поливинилхлорид и полипропилен.



Ученые высыпали из пакетиков заварку и погрузили их в горячую воду, после этого они профильтровали воду, извлекли из нее наночастицы и изучили структуру самих пластиковых пакетиков при помощи электронного микроскопа. Выяснилось, что после «заваривания» пакетиков в воде плавали миллиарды микро- и наночастиц пластика самых разных размеров, которые изначально не присутствовали в воде.

Исследователи решили проверить, как будут влиять эти наночастицы на питательную среду, где обитали рачки-дафнии. Оказалось, что присутствие пластика в воде вызывало некоторые нарушения в развитии и поведении рачков, при этом проблемы усугублялись с повышением концентрации пластика в воде.

Однако пока ученые не установили, как именно «чайный» микропластик влияет на здоровье человека. Это планируется выяснить в ходе дальнейших исследований.

Ранее сообщалось, что количество пластика в океане в скором времени может превысить количество обитающих в нем рыб.