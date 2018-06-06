Количество пластика в мировом океане может превысить число рыб

Если люди продолжат загрязнять природу отходами из пластмассы так же активно, как сейчас, то к 2050 году в океанах пластикового мусора будет больше, чем рыбы, сообщают СМИ.

Как пишет британская газета The Independent, такое предостережение сделали в ООН по случаю Всемирного дня окружающей среды, на котором пластик был назван одной из наиболее серьезных угроз для экологии земного шара. По данным издания, в организации подчеркнули, что «бич пластика» дотянулся до всех уголков земного шара, передает RT.

Среди наиболее эффективных стратегий разрешения этой проблемы были названы денежные сборы и запреты, подобные тем, которые уже введены на некоторую продукцию из пластмассы в Великобритании.

Эксперты ООН в 60 странах изучили различные стратегии борьбы с пластиковым загрязнением и выяснили, что, например, в Нью-Йорке и Руанде эффективными оказались запреты на такую продукцию, как стироловый пенопласт и полиэтиленовые пакеты.

Представленные в апреле результаты исследования правительственных ученых в Великобритании показали, что количество целлофановых пакетов, найденных на морском дне по всей стране, в последние годы сократилось, что говорит о том, что затраты на полиэтиленовые сумки для супермаркетов помогли уменьшить их использование.

Как сообщается в статье, министры также рассмотрели возможность ввести сходный сбор, нацеленный на сокращение использования пластиковых стаканов. При этом авторы доклада ООН посоветовали стимулировать круговую экономику, в которой пластмасса будет в значительной мере подвергаться переработке.

Кроме того, они предложили использовать более экологичные альтернативы пластмассам и продвижение продукции многоразового применения. По словам экспертов, проблема не в самой пластмассе, а в том, что мы с ней делаем.

Доклад ООН был обнародован в Нью-Дели по случаю Всемирного дня окружающей среды. В честь этого события генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш выступил с заявлением, призвав всех «сыграть свою роль в защите нашего единственного дома».

Он рассказал, что количество микропластиков в океане сейчас превышает число звезд в галактике, а каждый год в океаны попадает по 8 млн тонн пластика.

«Наш мир засорен вредными пластиковыми отходами. От отдаленных островов до Арктики – ничто не осталось не затронутым. Если нынешние тенденции сохранятся, к 2050 году пластика в наших океанах будет больше, чем рыбы», – сказал он.

Напомним, в конце мая сообщалось, что Еврокомиссия планирует запретить ряд одноразовых продуктов из пластика и фактически штрафовать страны-члены Евросоюза за пластиковый мусор, не подлежащий вторичной переработке.