Дело похитившего ребенка из детсада педофила раскрыли в Марий Эл

СК по Марий Эл завершил расследование дела в отношении 44-летнего местного жителя, обвиняемого в похищении и изнасиловании пятилетней девочки, сообщили в ведомстве.

По данным следствия, утром 16 июля подвыпивший мужчина проходил мимо детского сада, расположенного в одном из поселков республики и увидел гуляющую по огороженной территории девочку. Он подозвал девочку к себе, а когда ребенок подошел, похитил ее, увел в лес и изнасиловал передает РИА «Новости».

Полиция задержала злоумышленника менее чем через час.

Возбуждено уголовное дело по статьям о похищении человека с применением насилия и об иных действиях сексуального характера с применением насилия против лица, не достигшего 14 лет.

В ближайшее время дело будет передано в суд.

Напомним, в понедельник продержавшего ребенка в рабстве 10 лет педофила приговорили в Москве к 20 годам колонии строгого режима.