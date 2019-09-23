Продержавшего ребенка в рабстве 10 лет педофила приговорили в Москве

Вынесен приговор педофилу, который десять лет удерживал мальчика в сексуальном рабстве, сообщили в пресс-службе Симоновского суда Москвы.

«Суд приговорил Эдуарда Никитина к 20 годам колонии строгого режима», – сообщили в суде, передает РИА «Новости».

Никитин, по данным следствия, ранее был осужден по статье «Развратные действия», в 2007 году он познакомился с девятилетним мальчиком, которому предложил жить у него.

Ребенок согласился на это и ушел из дома. Педофил годами не выпускал жертву из комнаты, скрывая его от окружающих и подвергал его сексуальному насилию.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство», оперативно-разыскные мероприятия проводились по всей России. Через 10 лет следователи задержали подозреваемого, который сразу признал вину. Тогда же был проведен допрос 19-летнего потерпевшего.

Ранее сообщалось, что мать потерпевшего проходила по делу как свидетель.