ЦИК собрался признать неудовлетворительной работу избиркома Петербурга

Центризбирком собирается признать неудовлетворительной работу избирательной комиссии Санкт-Петербурга при проведении муниципальных выборов 8 сентября, следует из проекта постановления ЦИК к заседанию, которое состоится в среду.

В документе указывается, что «ЦИК постановляет признать неудовлетворительной работу Санкт-Петербургской избирательной комиссии по контролю за соблюдением избирательных прав граждан при проведении выборов депутатов представительных органов внутригородских муниципальных образований», передает ТАСС.

Причиной стало то, что комиссией «не были приняты достаточные меры реагирования, направленные на противодействие выявленным нарушениям законодательства о выборах, а также в связи с недостатками в рамках по формированию избирательных комиссий муниципальных образований».

Кроме того, председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что итоги выборов 8 сентября были полностью отменены на 15 избирательных участках в шести регионах России: «Это Республики Крым и Тыва, Приморский край, Московская и Орловская области, и город Санкт-Петербург».

Напомним, единый день голосования прошел в 85 регионах России 8 сентября. В общей сложности состоялось более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 заксобраний, в 16 регионах избрали губернаторов, в 22 административных центрах – гордумы, а в трех региональных столицах – глав муниципальных образований.

При этом эксперты отметили после этих выборов, что партийная система в России нуждается в изменениях, так как существующие партии якобы не отображают взгляды общества и люди голосуют за них только из-за того, что у них нет альтернатив.

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