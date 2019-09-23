Эксперты отметили кризис доверия россиян к политическим партиям

Партийная система в России нуждается в изменениях, к такому выводу пришли близкие к Кремлю эксперты, проанализировавшие итоги выборов 8 сентября. По их мнению, существующие партии не отображают взгляды общества и люди голосуют за них только из-за того, что у них нет альтернатив, пишут российские СМИ.

Региональные выборы в 2020 году будут последними перед думской кампанией. По мнению главы ИСЭПИ Дмитрия Бадовского, они станут «полигоном» для тестирования потенциала существующих и новых партийных проектов под перспективу выборов в Госдуму в 2021 году. Если Кремль и готовит корректировку партийного поля, то она должна произойти к ним, пишет газета «Коммерсант».

Бадовский не считает, что партийная система нуждается в кардинальных изменениях, но отмечает, что оценки требует ситуация на либеральном фланге партийного спектра. Он отмечает, что по итогам выборов 2019 года лицензию на участие в думских выборах без сбора подписей имеют «Яблоко», «Гражданская платформа», Партия роста и «Зеленые». При этом сохраняется проблема конкуренции нескольких либеральных проектов за и без того немногочисленных избирателей.

Руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов констатировал, что налицо кризис доверия к партиям, причем «это абсолютно не только российская история: выдвигаться от партий и голосовать за них политиков и избирателей заставляет сегодня сложившаяся во время торжества этих самых партий институциональная среда».

По мнению Кузнецова, власти могут пойти на возвращение избирательных блоков. По его словам, это поможет обновить «большие партии». «Новые идеи тяжело пробиваются сквозь партийную бюрократию. В этом отношении попасть в повестку новым идеям и подходам через малые партнерские партии в составе блоков может оказаться легче», – сказал эксперт.

Глава Фонда развития гражданского общества, экс-глава управления внутренней политики администрации президента Константин Костин отмечает, что, когда «партийный сегмент неадекватен политическим представлениям граждан», могут возникать политические протесты. По словам эксперта, имеет место кризис доверия к партиям, но проблему видит скорее в людях, которые их представляют: «Когда мы говорим о перезагрузке партийной системы, мы не говорим о создании новых партийных брендов – скорее должны появиться новые политики, которые сумеют в старые мехи налить новое вино».

Костин сравнил ситуацию с супермаркетом, где человек хочет купить яблок, но ему не нравится качество имеющихся в продаже. Эксперт говорит о сохраняющемся спросе на социалистические идеи, но считает, что у «Единой России» не будет проблем и в обновленной системе, так как она традиционно собирает «центристское большинство». В «понятной и четко простроенной коалиции с остальными» ЕР сможет в нужные моменты получать и конституционное большинство, считает Костин.

Единый день голосования прошел в 85 регионах России 8 сентября. В общей сложности состоялось более пяти тысяч выборов разного уровня, в том числе в 13 заксобраний, в 16 регионах избрали губернаторов, в 22 административных центрах – гордумы, а в трех региональных столицах – глав муниципальных образований.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что свежеизбранные губернаторы создали «эффект надежды».