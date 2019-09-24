Грузия попросила Финляндию заступиться за нее перед Россией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к финскому коллеге Саули Ниинисте с просьбой регулярно обсуждать ее проблематику на переговорах с Россией, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Встреча президентов Грузии и Финляндии состоялась в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН.

Как сообщает пресс-служба грузинского президента, «был поставлен вопрос оккупированных территорий Грузии» – так Тбилиси называет Абхазию и Южную Осетию и «проблема оккупации».

Саломе Зурабишвили заявила, что «возникла необходимость в том, чтобы наши партнеры вновь подняли вопрос Грузии во время официальных и неформальных дискуссий с Россией в двусторонних и многосторонних форматах».

«Необходимо напоминать России о взятых обязательствах», – подчеркнула президент Грузии.

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