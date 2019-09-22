В США оценили способность подлодок «Борей» сделать Америку «необитаемой»

Ракеты с российских атомных подводных лодок проекта «Борей» способны сделать Америку «необитаемой», даже если другие ядерные силы России будут уничтожены «при первом ударе», сообщает американское издание National Interest.

«Каждая из шестнадцати ракет Р-30 «Булава» на подводной лодке, как правило, несет шесть ядерных боеголовок мощностью 150 килотонн, которые разделяются и уничтожают отдельные цели. Это означает, что «один «Борей» способен обрушить на города и военные базы, расположенные на расстоянии более 5,8 тысяч миль, 72 ядерные боеголовки, которые по разрушительной силе в 10 раз превосходят [американскую] бомбу, сброшенную на Хиросиму», – передает РИА «Новости» текст статьи.

По мнению обозревателя издания, в годы Холодной войны советские субмарины «были более шумными», чем западные подлодки, а значит, и более «уязвимыми». По версии автора статьи, эту проблему [в Советском Союзе] осознали к 1980-м годам, когда СССР «импортировал» из Японии и Норвегии технологии для создания подводной лодки проекта «Щука-Б», которая по акустической скрытности стала соответствовать «рабочей лошадке ВМС США» – подводным лодкам класса Los Angeles.

Теперь же оснащение позволяет подлодке проекта «Борей» быть «более бесшумной и способной оставаться незаметной на более высоких скоростях, чем подводная лодка класса Ohio, подчеркивает обозреватель издания.

Напомним, в начале сентябре американцев напугали подводным флотом России, способным «покончить с цивилизацией».

Ранее судостроители пообещали в 2020 году передать ВМФ России шесть подводных лодок.

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