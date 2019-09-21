Американец сделал девушке предложение под водой и утонул

Американец утонул, делая предложение руки и сердца своей девушке во время отпуска в Танзании.

Во время отдыха мужчина вместе со своей возлюбленной жили в деревянном доме, одна из комнат которого находилась под водой, передает ФАН.

Мужчина в маске снаружи подплыл к окну помещения и через стекло показал девушке листок с предложением стать его супругой. В руках у него было коробка с кольцом.

Девушка опубликовала в Facebook кадры с предложением руки и сердца. Она написала, что Стивен «так и не всплыл на поверхность и не услышал ответ».

«Ты так и не поднялся из этих глубин, поэтому ты никогда не услышишь мой ответ. Да! Да! Миллион раз, да, я выйду за тебя замуж! У нас никогда не получится начать жить вместе и радоваться жизни, так как самый счастливый день для нас превратился в самый ужасный», – написала она.

При этом, что именно случилось с женихом, девушка не уточняет.