Суд арестовал угрожавшего взорвать мост в Киеве мужчину

Днепровский районный суд Киева назначил наказание в виде ареста на два месяца мужчине, угрожавшему взорвать мост в Киеве.

«Применить в отношении Белько Алексея Николаевича меру пресечения в виде содержания под стражей с содержанием в ГУ «Киевский следственный изолятор» сроком на 60 дней. Определить подозреваемому Белько залог в размере 288 тысяч 150 гривен», – сказала судья, передает УНИАН.

Напомним, 18 сентября мужчина, угрожающий взорвать мост Метро в Киеве, открыл стрельбу. Сообщалось, что он требовал от властей «прекратить капитуляцию» в Донбассе.

Позже мужчина был задержан, на него было возбуждено уголовное дело по статье «подготовка теракта». Ему грозило наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, однако глава киевской полиции Андрей Крищенко заявил, что задержанный не будет обвинен в подготовке теракта.