Угрожавший взорвать мост в Киеве мужчина задержан

Захватившего мост в Киеве мужчину задержали правоохранительные органы, сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков.

«Его задержали», – заявил Аваков изданию «Украинская правда».

Мэр Киева Виталий Кличко, прибывший к месту происшествия, заявил изданию, что подозреваемый находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

«С ним была телефонная связь и можем сказать, что он был в неадекватном состоянии», – пояснил глава города.

Согласно данным с сайта киевской горадминистрации, подозреваемый является участником «антитеррористической операции» в Донбассе Алексеем Белько, ранее он подавал ходатайство на получение земельного участка, отмечает издание.

Мужчина требовал от властей «прекратить капитуляцию» в Донбассе, передает Depo.ua.

В среду вечером сообщалось, что неизвестный мужчина, угрожающий взорвать мост Метро в Киеве, открыл стрельбу.

К месту происшествия была направлена колонна техники во главе с БТР, а к самому подозреваемому направились три члена штурмового отряда полиции, передает РИА «Новости».