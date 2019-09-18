Стало известно имя угрожавшего взорвать мост в Киеве подозреваемого

Угрожающий взорвать мост в Киеве мужчина, по утверждению украинских СМИ, является 42-летним выходцем из Крыма Алексеем Белько.

Мужчина остановился на мосту в автомобиле белого цвета, он одет в камуфляж и голубой берет, обвязан украинским флагом, сообщает издание the Бабель со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По этим же данным, подозреваемый стрелял в воздух из карабина. На вид подозреваемому примерно 35 лет, его рост – 180 сантиметров, он носит длинные волосы с хвостом.

«Заявитель хотел выйти из авто, но мужчина начал кричать, что у него есть взрывчатка для того, чтобы взорвать весь мост, и чтобы никто не выходил», – сказал собеседник издания.

По этим же данным, подозреваемым якобы является 42-летний выходец из Крыма Алексей Белько. Ранее он добровольно сдал в Киеве килограмм взрывчатки и 88 патронов, которые нашел «в сейфе в селе на Черниговщине». По месту жительства Белько сейчас проводят обыски.

Тем временем к мосту пригнали бронетранспортер, на одной из опор конструкции разместился снайпер, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина, угрожающий взорвать мост Метро в Киеве, открыл стрельбу.