Угрожавший взорвать мост мужчина открыл стрельбу в Киеве

Неизвестный мужчина, угрожающий взорвать мост Метро в Киеве, открыл стрельбу, заявил глава полиции Киева.

Мужчина на мосту в Киеве угрожает взорвать его. Проводится спецоперация. Дело квалифицировано как подготовка теракта, передает РИА «Новости».

Полиция перекрыла мост в обоих направлениях.

В соцсетях сообщается, что мужчина ехал по мосту на автомобиле, затем решил остановиться и выйти. У него в сумке очевидцы видели приклад, в руке – кнопки, сообщает Delo.ua.

«Украинские новости» сообщают, что после остановки мужчина начал угрожать и заявлять о своих намерениях. Движение поездов метро остановлено от моста Метро до станции метро «Лесная». Красная линия работает только от станции «Академгородок» до станции «Арсенальная».

«Есть такой вызов, туда поехали следственно-оперативные группы управления полиции. Информация уточняется», – сказал представитель отдела коммуникации полиции.

Мост Метро – первый метромост через Днепр в Киеве. Открыт 5 ноября 1965 года. Двухъярусное сооружение для движения метропоездов и автотранспорта. Мост соединяет правобережную часть Киева с Русановкой, Левобережным массивом, Воскресенкой, Лесным массивом, зоной отдыха – Гидропарком. На правом берегу Днепра мост завершает станция «Днепр» Киевского метрополитена.

С 2008 года мост имеет статус «только что выявленный объект культурного наследия», памятник архитектуры и градостроительства, науки и техники.