Угрожавшего взорвать мост в Киеве мужчину решили не обвинять в подготовке теракта

Мужчина, угрожавший взорвать мост Метро в Киеве, не будет обвинен в подготовке теракта, заявил глава киевской полиции Андрей Крищенко.

«В прокуратуре уже согласовано подозрение ему в совершении преступлений по статье 296 частью 4 – это «хулиганство» и статьей 259 – это «ложное сообщение о минировании», – заявил Крищенко.

По его словам, обвинения в подготовке к террористическому акту полиция предъявлять ему не будет, передает телеканал «Наш».

Он также добавил, что в настоящее время мужчина находится в изоляторе временного содержания. При этом во время обысков у него не нашли ничего запрещенного.

Между тем глава МВД Украины Арсен Аваков намерен обратится в суд с ходатайством о минимальном наказании для задержанного мужчины.

«Задержанный вчера на мосту в Киеве «минер» экс-старший сержант Алексей Белько совершил глупейшие действия, находясь под действием наркотиков... Правда и это. Но послушав и поняв его историю, хочу сказать – это и наша с вами ответственность тоже. Хочу, чтоб появился шанс у этого человека! Шанс начать заново и «жить нормальной жизнью», как он говорит», – написал Аваков в Facebook.

Аваков намерен взять на поруки Белько. По его словам, полиция поможет ему пройти курс реабилитации от наркотиков и «обрести себя заново».

Тем временем министр по делам ветеранов и временно оккупированных территорий Оксана Коляда сообщила, что мужчина попросил прощения у жителей Киева.

«Мы были у него вместе с другими ветеранами... Мы хотим передать... он просит прощения перед всеми, в частности перед жителями Киева за неудобства, которые возникли вчера», – заявила Коляда.

По словам министра, у мужчины не было намерений подрывать мост, «все что он хотел – это привлечь к себе внимание».

Ранее Аваков сообщил, что мужчина угрожавший взорвать мост через Днепр в Киеве, задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «подготовка теракта». Задержанному грозило наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

В среду вечером сообщалось, что мужчина, угрожающий взорвать мост, открыл стрельбу. Он требовал от властей «прекратить капитуляцию» в Донбассе.