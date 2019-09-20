КНДР собралась спустить на воду гигантскую подводную лодку

Корейская Народно-Демократическая Республика ведет активную подготовку к спуску на воду большой подводной лодки, которая, предположительно, может нести на борту баллистические ракеты (БРПЛ), сообщил японский телеканал NHK.

В распоряжении телеканала оказались спутниковые снимки северокорейской верфи Синпо на восточном побережье КНДР. На них видно, что 3 сентября в непосредственной близости от причала было установлено 13 колонн, а еще примерно через 10 дней там появилось новое сооружение с крышей, передает ТАСС.

Судя по снимкам, к 19 сентября строительство здания длиной около 100 метров было практически завершено. При этом его размеры намного превышают длину любой из имеющихся на вооружении КНДР субмарин.

Эксперты американского Института международных исследований Миддлбери, которые предоставили телеканалу снимки, считают, что северокорейская сторона ведет подготовку к торжественной церемонии спуска на воду строящейся подводной лодки.

Напомним, в июле Ким Чен Ын лично осмотрел новую подводную лодку КНДР.

Ранее американские и южнокорейские СМИ сообщали, что в КНДР строится крупная субмарина, способная нести баллистические ракеты.

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