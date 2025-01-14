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Лавров отметил мужество Японии в сохранении гастролей российских артистов
Министр иностранных дел России Сергей Лавров высоко оценил решение Японии продолжать проведение гастролей российских артистов и дни культуры, несмотря на текущую политическую напряженность.
Лавров на пресс-конференции подчеркнул, что сохранение таких традиций свидетельствует о мужестве японской стороны, передает ТАСС.
Он отметил: «По крайней мере, мы никогда не делали жертвой политики ни культуру, ни спорт, ни совместные проекты в области образования – никогда. И мы ценим, что несмотря на все происходящее, в Японии каждую осень проходят гастроли российских артистов, Дни культуры России в Японии».
Лавров также поделился своим мнением о некоторых негативных тенденциях в отношениях между Москвой и Токио, но подчеркнул, что существует и ряд положительных исключений. Он напомнил, что не все страны обладают таким мужеством, как Япония, проводя культурные обмены вне зависимости от политических обстоятельств.
Обращаясь к журналисту японского издания, Лавров отметил, что если это качество мужественности применить для проявления чувства собственного достоинства, это будет в интересах японского народа. Он выразил надежду на продолжение сотрудничества в культурной сфере между двумя странами.
Ранее новый министр культуры Литвы Шарунас Бирутис выразил недовольство попытками отмены русской культуры в стране, подчеркнув важность индивидуального подхода к российским исполнителям.