Нефтяные цены давно превратились из экономического показателя в политически значимый вопрос – и это достаточно четко осознает российское руководство. Именно поэтому в последние десять лет Россия предприняла шаги по сближению со странами ОПЕК и создала координационный механизм ОПЕК+.0 комментариев
Кремль анонсировал заседание оргкомитета «Победа» с участием Путина
Президент России Владимир Путин в среду проведет заседание организационного комитета «Победа», на котором обсудят подготовку к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба Кремля.
Отмечается, что 47-е заседание организационного комитета «Победа» будет посвящено подготовке к празднованию 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, сообщает ТАСС.
Ранее Путин обновил состав организационного комитета «Победа», включив в него нового главу «Росмолодежи» Григория Гурова и полномочного представителя президента на Урале Артема Жогу.
10 января Путин провел совещание с Советом безопасности для обсуждения вопросов обеспечения общественной безопасности в преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.