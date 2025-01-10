  • Новость часаПесков обвинил Литву в территориальных притязаниях на Россию
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Какой ущерб нанесла Украина себе и другим остановкой транзита газа
    В Совфеде отреагировали на претензии Литвы на Калининград
    Вступивший в ВСУ участник «Танцев» на ТНТ ликвидирован в зоне спецоперации
    Депутат Толмачев предложил певцу Воробьеву вернуться из Лос-Анджелеса в Москву
    Авиарегулятор ЕС ужесточил рекомендации по полетам над Россией
    Украина представила военную стратегию на 2025 год
    Захарова назвала Науседу «дурилкой картонной» за заявление о «Малой Литве»
    Больная фон дер Ляйен попыталась организовать встречу с Трампом до инаугурации
    Медведчук заявил о деградации украинцев из-за политики трех «де» Зеленского
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему в гражданских войнах не бывает заморозок

    Желание решить «русский вопрос» с презрением к русскому народу – это заведомо неприемлемая позиция. Даже большевики в свое время были готовы к компромиссам, и Антанта при некоторых условиях была готова их признать, чего не скажешь о ее наследниках.

    0 комментариев
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Зачем России нужна ВОЗ

    США уже выходили из Всемирной организации здравоохранения при Трампе, но вернулись туда при Байдене. Теперь Трамп снова хочет выйти из ВОЗ – причем в первый же день после инаугурации. Не последовать ли и России хорошему примеру?

    4 комментария
    Илья Ухов Илья Ухов Мигранты разгоняют цены на недвижимость

    Гипотеза о том, что миграция и нелегальный ее компонент в частности сильно повышает стоимость жизни для коренного населения, подтверждается целым рядом недавних исследований в различных странах.

    19 комментариев
    10 января 2025, 12:34 • Новости дня

    Путин обсудил с Совбезом меры безопасности при праздновании 80-летия Победы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин провел совещание с Советом безопасности по вопросам обеспечения общественной безопасности в преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

    Глава государства провел первое в 2025 году совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщает ТАСС.

    В центре обсуждения были меры по обеспечению безопасности в ходе подготовки и проведения празднования 80-й годовщины Победы.

    «Обсудим сегодня дополнительные меры по обеспечению общественной безопасности в период подготовки и проведения празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», – заявил Путин.

    В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Сергей Шойгу и другие высокопоставленные чиновники. Среди участников также были министр иностранных дел Сергей Лавров и руководители силовых ведомств, включая главу Минобороны Андрея Белоусова и директора ФСБ Александра Бортникова.

    Оперативные совещания с Совбезом проводятся регулярно, чаще всего еженедельно. На подобных встречах обсуждаются стратегические и текущие вопросы, связанные с безопасностью страны. Предыдущее совещание с Советом безопасности состоялось 28 декабря 2024 года.

    Ранее в ходе совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции Путин рассказал, кого будет рада видеть Россия на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

    Путин лично пригласил лидеров стран СНГ в Москву на торжества по случаю 80-летия Победы.

    Президент также выразил готовность принять всех зарубежных гостей на праздновании 9 мая в Москве, включая премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

    9 января 2025, 15:45 • Новости дня
    Путин сообщил о выделении 4,5 трлн рублей на коммунальную инфраструктуру

    Путин заявил о выделении 4,5 трлн рублей на модернизацию инфраструктуры ЖКХ до 2030 года

    Tекст: Елизавета Шишкова

    До 2030 года на федеральный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» выделят 4,5 трлн рублей, сообщил в рамках совещания с правительством президент России Владимир Путин.

    Особое внимание будет уделено модернизации объектов питьевого водоснабжения, что Путин назвал одним из ключевых направлений проекта, говорится в Telegram-канале Кремля.

    Путин поручил министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину контролировать исполнение этих задач, особенно в регионах с наиболее острыми проблемами водоснабжения.

    В рамках этого проекта выделено федеральное финансирование в размере 53 млрд рублей, что позволит завершить модернизацию 2 тыс. объектов в течение шести лет.

    Президент потребовал от министра энергетики Сергея Цивилева и министра транспорта Романа Старовойта предоставить комментарии по поводу проблем с водоснабжением, которые особенно актуальны в некоторых регионах страны. «Прошу вас держать это на особом контроле», – сказал Путин, акцентируя внимание на важности этих задач.

    Коментарии (9)
    10 января 2025, 05:07 • Новости дня
    Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным
    Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Идет подготовка встречи с президентом России Владимиром Путиным, заявил избранный президент США Дональд Трамп.

    «Он хочет встретиться. И мы ведем подготовку», – приводит слова Трампа ТАСС со ссылкой на Fox News.

    Трамп подчеркнул, что Путин также «хочет встречи». По его словам, российский лидер даже публично заявлял о своем желании провести переговоры.

    Трамп сказал, что встреча с Путиным будет направлена на урегулирование конфликта на Украине. В то же время он отметил, что окончательный формат переговоров пока не определен.

    «Что касается председателя (КНР) Си Цзиньпина, было много обсуждений», – добавил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о желании начать переговоры с Путиным в ближайшие полгода. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин был бы рад возобновлению контактов с новым президентом США, но пока Кремль не получал запросов от команды Трампа на установление контакта с президентом России.

    Коментарии (12)
    9 января 2025, 19:32 • Видео
    У Трампа назвали дату завершения боев на Украине

    Будущий спецпредставитель президента США по урегулированию конфликта на Украине Кит Келлог поставил себе цель завершить боевые действия за 100 дней со дня инаугурации Дональда Трампа, то есть к 30 апреля. Однако Владимир Зеленский не даст этому осуществиться.

    Коментарии (6)
    9 января 2025, 15:52 • Новости дня
    Путин анонсировал телефонный разговор с Си Цзиньпином

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин анонсировал предстоящий телефонный разговор с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

    Путин на совещании с членами правительства анонсировал скорый телефонный разговор с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, передает ТАСС. «У нас с моим коллегой, с руководителем, лидером Китайской Народной Республики скоро разговор будет телефонный», – заявил Путин, говоря о китайско-российском взаимодействии.

    Путин и Си Цзиньпин последний раз общались в октябре 2024 года на саммите БРИКС в Казани. До этого в мае 2024 года Путин посещал Китай с государственным визитом. Последний телефонный разговор между лидерами России и Китая состоялся в феврале 2024 года.

    Ранее Путин заявил о беспрецедентном уровне отношений России и Китая, а Си Цзиньпин подчеркнул важность укрепления доверия с Россией. Также сообщалось, что Си Цзиньпин поздравил Путина с Новым годом.

    Коментарии (0)
    9 января 2025, 16:23 • Новости дня
    Путин назвал недостаточными меры по борьбе с разливом мазута в Черном море

    Путин поручил создать штаб для борьбы с разливом мазута в Черном море

    Путин назвал недостаточными меры по борьбе с разливом мазута в Черном море
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин распорядился образовать штаб для ликвидации последствий разлива мазута в Черном море, который бы работал прямо на месте происшествия. Он подчеркнул необходимость проработки плана подъема затонувших танкеров с мазутом для предотвращения дальнейшей утечки.

    На совещании с членами правительства глава государства отметил, что действия профильных органов власти пока недостаточны для минимизации ущерба от произошедшего, передает ТАСС.

    «По информации, которую получаю, делаю вывод о том, что всего, что делается по минимизации ущерба, пока явно недостаточно», – подчеркнул он.

    Путин также назвал разлив мазута одним из самых серьезных экологических вызовов, с которыми страна столкнулась за последние годы.

    Ранее координатор волонтеров по уборке мазута в городе Павел Харламов сообщил, что в Черном море у побережья Севастополя нашли несколько мертвых дельфинов, вероятно погибших из-за разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе.

    Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о высоком риске ухудшения ситуации с загрязнением мазутом на полуострове. Сообщалось, что на Крымском побережье зафиксировали 50 случаев загрязнения нефтепродуктами.

    Коментарии (28)
    9 января 2025, 13:35 • Новости дня
    Мишустин утвердил план по достижению национальных целей развития до 2030 года

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил Единый план по достижению национальных целей развития до 2030 года, который включает меры по увеличению доходов граждан, повышению рождаемости и обеспечению технологического суверенитета.

    В Telegram-канале кабмина указано, что Мишустин подписал документ, который будет служить главным ориентиром в выполнении задач, поставленных президентом Владимиром Путиным.

    План определяет стратегические приоритеты и показатели на ближайшие 12 лет. Он имеет межведомственный и межотраслевой характер, включая майский указ президента о национальных целях, 19 нацпроектов, более 40 госпрограмм, отраслевые и региональные стратегии, а также дорожные карты.

    «Единый план носит межведомственный и межотраслевой характер», – пояснили в кабмине.

    Документ нацелен на решение долгосрочных задач, таких как экономический рост в условиях вызовов, увеличение доходов граждан, повышение рождаемости и продолжительности жизни.

    Для оперативного реагирования на вызовы предусмотрена гибкая цифровая модель управления, которая позволит ежемесячно мониторить реализацию мероприятий и анализировать причины отклонений.

    Профильные вице-премьеры будут нести персональную ответственность за достижение показателей и координацию мер. Они также будут управлять процессом и обеспечивать обратную связь от граждан и региональных властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 31 декабря 2024 года президент России Владимир Путин одобрил ключевые показатели национальных целей развития страны до 2030 года, но поручил их доработать, также он дал поручение правительству и регионам принять меры для повышения рождаемости и улучшения демографической ситуации в следующем году.

    Кроме того, президент поручил правительству ускорить развитие беспилотной авиации, чтобы обеспечить технологическое лидерство России в данной отрасли.

    Коментарии (0)
    9 января 2025, 16:15 • Новости дня
    Путин назвал обман дольщиков в Татарстане жульнической операцией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал действия застройщиков в Татарстане, обманувших более 100 семей, жульнической операцией.

    «Мы с вами это обсуждали на прямой линии в декабре. Вы слышали вопрос из Татарстана по поводу обманутых дольщиков застройщиками. Как я и предполагал, это жульническая операция, которая была совершена без учета специальных эскроу-счетов по объектам ИЖС», – сказал президент в ходе совещания с правительством, передает РИА «Новости».

    Вопрос о поддержке обманутых дольщиков был поднят на прямой линии в декабре 2024 года, после чего глава Татарстана Рустам Минниханов поручил провести проверку. В результате возбуждено уголовное дело, в котором фигурируют четверо обвиняемых.

    В Татарстане действуют два механизма по защите прав пострадавших дольщиков многоквартирных домов: через Республиканский фонд поддержки и Фонд Республики Татарстан по защите прав граждан – участников долевого строительства. Однако деятельность компании «Таунхаусы и дома» по строительству индивидуальных домов не подпадает под действие закона об участии в долевом строительстве, что исключает возможность использования этих механизмов. Закон о применении эскроу-счетов в ИЖС вступит в силу 1 марта 2025 года.

    С февраля 2023 года от действий компании «Таунхаусы и дома» пострадало более ста семей.

    Коментарии (3)
    9 января 2025, 16:54 • Новости дня
    Путин обозначил сроки работ по ликвидации разлива мазута в Черном море

    Путин призвал ускорить работы по ликвидации разлива мазута в Черном море

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании с правительством потребовал ускорить работы по ликвидации последствий разлива мазута в Черном море.

    Путин призвал начать активные работы по устранению последствий разлива мазута в Черном море, передает ТАСС. На совещании с правительством он отметил, что необходимо учитывать потепление воды, которое произойдет весной и летом.

    «К этому моменту, если не все, то основные работы по минимизации потерь и для экономики, и для экологии должны быть не только сверстаны как предложения, но и должна быть начата их реализация самым активным образом. Прошу докладывать об этом и руководству правительства, и председателю правительства, и мне», – заявил Путин, добавив, что работы должны быть завершены к моменту потепления воды.

    Президент поручил главе МЧС Александру Куренкову в кратчайшие сроки подготовить и представить предложения по ликвидации последствий разлива.

    Ранее Путин назвал меры борьбы с разливом мазута в Черном море недостаточными. Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял о высоком риске ухудшения ситуации с загрязнением мазутом на полуострове.

    Коментарии (0)
    9 января 2025, 15:21 • Новости дня
    Путин сообщил о постоянном контакте с правительством в новогодние праздники

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил, что в новогодние праздники поддерживал связь с большинством членов правительства, и работа не прекращалась.

    Во время совещания с членами правительства Путин сообщил, что оставался на связи с большинством из них в течение новогодних праздников, передает ТАСС.

    «Мы со многими коллегами были в контакте и в праздники, работа не останавливалась», – подчеркнул глава государства.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков раскрыл планы Путина на первый рабочий день 2025 года. Также Кремль назвал тему первого совещания Путина в 2025 году.

    Коментарии (33)
    9 января 2025, 17:02 • Новости дня
    Путин назначил экс-прокурора Москвы замглавы МЧС

    Путин назначил экс-прокурора Москвы Попова замминистра МЧС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший прокурор Москвы Денис Попов назначен заместителем министра МЧС России указом президента.

    Президент России Владимир Путин своим указом назначил бывшего прокурора Москвы Дениса Попова заместителем министра по чрезвычайным ситуациям России, передает ТАСС. Документ о назначении был опубликован на официальном портале правовой информации.

    Денис Попов, родившийся в 1972 году в Свердловске, ранее занимал должность прокурора Москвы с сентября 2019 по сентябрь 2024 года. Он завершил обучение в Российской правовой академии Минюста России в 2001 году, а начал работать в органах прокуратуры с 2000 года.


    Коментарии (0)
    9 января 2025, 13:26 • Новости дня
    В Кремле заявили, что Путин приветствует контакт с Трампом

    Песков заявил о готовности Путина приветствовать контакт с Трампом после инаугурации

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил о готовности президента России Владимира Путина приветствовать контакт с избранным лидером США Дональдом Трампом после инаугурации.

    Представитель Кремля отметил, что Путин был бы рад возобновлению контактов с новым президентом США, передает ТАСС.

    Песков отметил, что если после инаугурации Трамп выразит желание связаться с Путиным, российский лидер это приветствовал бы.

    Песков добавил, что на данный момент Кремль не получал запросов от команды Трампа на установление контакта с президентом России. По его словам, было бы целесообразно дождаться инаугурации Трампа, которая состоится 20 января, для обсуждения дальнейших шагов.

    Песков подчеркнул, что до этого времени каких-либо запросов на встречу не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп предлагает Украине мирное соглашение без гарантий безопасности и выступает за смягчение санкций против России, сообщает Financial Times.

    Кроме того, Трамп заявил о своем желании провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в течение первых шести месяцев после вступления в должность.

    Коментарии (0)
    9 января 2025, 15:35 • Новости дня
    Путин поблагодарил коммунальщиков за оперативное устранение аварий в праздники

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность работникам коммунальных служб, которые устраняли аварии в сфере энергетики и ЖКХ в праздничные дни.

    Путин на совещании с членами правительства поблагодарил работников коммунальных служб за их труд в праздничные дни, сообщает ТАСС.

    Президент подчеркнул, что несмотря на то, что большинство людей в стране отдыхали, сотрудники коммунальных служб, министерств и местных органов власти продолжали работать над устранением аварий. «Это часто связано с большими трудностями, тем не менее задачи выполняются. Спасибо большое», – сказал Путин.

    Он выразил надежду, что работники сферы ЖКХ будут продолжать оперативно реагировать на аварии в любое время, вне зависимости от того, происходят ли они в праздничные или обычные дни.

    Напомним, в канун Нового года в Чувашии из-за метели и сильного ветра произошло аварийное отключение электроэнергии в шести муниципальных округах, оставив без света почти 10 тыс. человек, а на прошлой неделе сильный ветер оставил без света 250 населенных пунктов в Новгородской области.

    Коментарии (0)
    9 января 2025, 16:31 • Новости дня
    Путин призвал оценивать нацпроекты по реальным улучшениям

    Путин подчеркнул важность соответствия целей нацпроектов реальностям жизни

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость оценки национальных проектов на основе реальных улучшений, а не только по документальным показателям, заявив о важности отражения мероприятий на жизни граждан.

    На совещании с членами правительства глава государства отметил, что результаты национальных проектов должны оцениваться не по документам, а по реальным улучшениям в жизни людей, передает ТАСС. Он подчеркнул важность достижения всех намеченных целей и решения всех задач в рамках нацпроектов.

    Он подчеркнул: «Планы планами, проекты проектами, а жизнь сама по себе – вот так не должно быть. Все должно быть посвящено реальному результату, а реальный результат будет оцениваться по тому, как граждане страны оценивают нашу работу».

    Президент призвал членов правительства исходить из того, как предпринимаемые действия и проводимые мероприятия отражаются на жизни конкретных людей, и именно это должно стать основным критерием оценки успеха национальных проектов.

    Ранее Путин одобрил, но поручил доработать ключевые показатели национальных целей развития страны до 2030 года, подготовленные правительством, а также заявил, что новые национальные проекты должны начать реализовываться с 1 января без задержек.

    Коментарии (2)
    9 января 2025, 17:10 • Новости дня
    Путин поблагодарил волонтеров за помощь в ликвидации разлива мазута

    Путин поставил в пример чиновникам помогающих устранять последствия разлива мазута волонтеров

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на совещании с правительством выразил благодарность волонтерам, активно участвующим в ликвидации последствий разлива мазута в Черном море.

    «Что касается волонтеров – им, конечно, огромное спасибо за их гражданскую позицию. Надеюсь, что с не меньшим уровнем ответственности и должностные лица будут относиться к тому, чтобы минимизировать последствия этой аварии, катастрофы», – указал он, передает ТАСС.

    Ранее Путин распорядился образовать штаб для ликвидации последствий разлива мазута в Черном море, который бы работал прямо на месте происшествия. Он подчеркнул необходимость проработки плана подъема затонувших танкеров с мазутом для предотвращения дальнейшей утечки.

    Коментарии (0)
    9 января 2025, 13:38 • Новости дня
    Песков раскрыл планы Путина на первый рабочий день 2025 года

    Песков сообщил о видеосовещании Путина с правительством в первый рабочий день 2025 года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В первый рабочий день 2025 года президент России Владимир Путин проведет совещание с членами правительства в формате видеоконференции, где обсудят оперативные вопросы и запуск новых нацпроектов.

    В первый рабочий день нового года Владимир Путин проведет совещание с правительством в формате видеоконференции, передает ТАСС.

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь главы государства, рассказал, что совещание продлится несколько часов.

    Основное внимание будет уделено оперативным вопросам и национальным проектам, включая запуск новых инициатив. Это совещание станет первым в 2025 году.


    Коментарии (0)
    10 января 2025, 13:12 • Новости дня
    Кремль положительно оценил намерение Трампа решать вопросы через диалог

    Tекст: Александра Юдина

    Россия приветствует готовность избранного президента США Дональда Трампа решать международные вопросы через диалог и выражает готовность президента Владимира Путина к встрече, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По словам представителя Кремля, Москва видит готовность Трампа к диалогу и поддерживают эту позицию, передает ТАСС.

    «Мы видим, что господин Трамп также декларирует свою готовность решать проблемы через диалог. Мы приветствуем это», – отметил Песков.

    По его словам, Путин готов встретиться с Трампом без каких-либо предварительных условий. Однако для организации таких контактов необходимы желание и политическая воля со стороны США.

    Песков напомнил, что Путин всегда открыт к контактам с международными лидерами, включая президента США. «Никакие условия для этого не требуются. Требуются обоюдное желание и политическая воля вести диалог и решать существующие проблемы посредством диалога», – подчеркнул он.

    Песков также добавил, что конкретные шаги в направлении возможной встречи Путина и Трампа могут возникнуть после инаугурации нового американского лидера, которая запланирована на 20 января.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о желании начать переговоры с Путиным в ближайшие полгода. Позднее Трамп заявил, что началась подготовка к его встрече с президентом России.

    Коментарии (0)
    Главное
    Шольц заблокировал военную помощь Украине на 3 млрд евро
    ВС России вошли в цеха огнеупорного комбината в Часовом Яре
    Захарова нашла «бородатый фейк» о Ленине в докладе ЕС
    Подросток в балаклаве и с молотком пытался устроить поджог в школе Курска
    Байден пошутил о затронувших дом Харрис пожарах в Калифорнии
    Умер известный московский ресторатор Кирилл Гусев
    Опубликованы спутниковые снимки пожаров в Лос-Анджелесе в формате «до и после»

    Какой ущерб нанесла Украина себе и другим остановкой транзита газа

    Остановка транзита газа через Украину с 1 января 2025 года по инициативе Киева уже привела к негативным последствиям. Их ощутила на себе вся Европа, сама Украина, а также ее соседи, в том числе Молдавия и Приднестровье. Эксперты оценивают потери в десятки миллиардов евро. Какой именно ущерб нанесла Украина себе и другим? Подробности

    Перейти в раздел

    2024 год заложил тренды внутренней политики на несколько лет вперед

    2024 год показал стойкость российской политической системы и высокий уровень консолидации общества. Вместе с тем партии, рассчитывающие на депутатские мандаты в 2026 году, чем дальше, тем меньше могут рассчитывать на популизм, поскольку у граждан все больше конкретных запросов к власти. При этом важным фактором для внутренней политики становятся ветераны СВО и их семьи. Подробности

    Перейти в раздел

    Искусственный интеллект станет главным оружием в войнах будущего

    2024-й стал годом стремительного внедрения систем искусственного интеллекта (ИИ) во всех сферах человеческой жизни, в том числе и военной. То, какие разработки в данной области ведутся уже сегодня и какие испытания проходят в том числе в зоне спецоперации, показывает, насколько радикально ИИ изменит боевые действия в ближайшие годы. Подробности

    Перейти в раздел

    Трамп отжимает Гренландию в интересах России

    Претензии Дональда Трампа на Гренландию, на первый взгляд, полностью соответствуют интересам усиления США – а значит, и в целом коллективного Запада. Однако на самом деле легко заметить, что интересы США и Запада в этом деле весьма расходятся – а главное, Трамп в данном случае работает на то, что и в Европе, и в Вашингтоне принято называть «нарративами Москвы». О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • У Трампа назвали дату завершения боев на Украине

      Будущий спецпредставитель президента США по урегулированию конфликта на Украине Кит Келлог поставил себе цель завершить боевые действия за 100 дней со дня инаугурации Дональда Трампа, то есть к 30 апреля. Однако Владимир Зеленский не даст этому осуществиться.

    • Чего ждать в 2025 году

      Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

    • Украина пугает НАТО новой войной с Россией

      Опросы общественного мнения показывают, что за год многие жители Западной Европы поменяли отношение к конфликту на Украине. Но европейцы вряд ли теперь способны что-либо изменить: возможные перемены в политике Запада в 2025 году зависят не от них, а от Дональда Трампа. В том, что ее мнение больше не значимо, Европа виновата сама.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............