Желание решить «русский вопрос» с презрением к русскому народу – это заведомо неприемлемая позиция. Даже большевики в свое время были готовы к компромиссам, и Антанта при некоторых условиях была готова их признать, чего не скажешь о ее наследниках.0 комментариев
Путин обсудил с Совбезом меры безопасности при праздновании 80-летия Победы
Президент России Владимир Путин провел совещание с Советом безопасности по вопросам обеспечения общественной безопасности в преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Глава государства провел первое в 2025 году совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщает ТАСС.
В центре обсуждения были меры по обеспечению безопасности в ходе подготовки и проведения празднования 80-й годовщины Победы.
«Обсудим сегодня дополнительные меры по обеспечению общественной безопасности в период подготовки и проведения празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», – заявил Путин.
В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Сергей Шойгу и другие высокопоставленные чиновники. Среди участников также были министр иностранных дел Сергей Лавров и руководители силовых ведомств, включая главу Минобороны Андрея Белоусова и директора ФСБ Александра Бортникова.
Оперативные совещания с Совбезом проводятся регулярно, чаще всего еженедельно. На подобных встречах обсуждаются стратегические и текущие вопросы, связанные с безопасностью страны. Предыдущее совещание с Советом безопасности состоялось 28 декабря 2024 года.
Ранее в ходе совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции Путин рассказал, кого будет рада видеть Россия на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Путин лично пригласил лидеров стран СНГ в Москву на торжества по случаю 80-летия Победы.
Президент также выразил готовность принять всех зарубежных гостей на праздновании 9 мая в Москве, включая премьер-министра Словакии Роберта Фицо.