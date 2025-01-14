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При взрыве на карьере в Томской области погибли два человека
При взрыве на карьере в Томской области два человека погибли и один пострадал
В результате взрыва на карьере в Томской области погибли два человека, еще один пострадал, сообщили в региональном Центре медицины катастроф.
В результате взрыва на карьере в Томской области погибли два человека, а один пострадал, передает ТАСС.
Точные причины и обстоятельства взрыва на данный момент не сообщаются. Пострадавший был оперативно доставлен в медицинское учреждение, его состояние оценивается специалистами.
Ранее рабочих завалило при взрыве на шахте в Свердловской области.
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