При взрыве на карьере в Томской области погибли два человека

При взрыве на карьере в Томской области два человека погибли и один пострадал

Tекст: Вера Басилая

В результате взрыва на карьере в Томской области погибли два человека, а один пострадал, передает ТАСС.

Точные причины и обстоятельства взрыва на данный момент не сообщаются. Пострадавший был оперативно доставлен в медицинское учреждение, его состояние оценивается специалистами.

Ранее рабочих завалило при взрыве на шахте в Свердловской области.

В марте произошло обрушение на руднике «Пионер» в Амурской области, где в шахте оказались заблокированы 13 горняков.