Ким Чен Ын осмотрел новую подводную лодку КНДР

Северокорейский лидер Ким Чен Ын проинспектировал новую подводную лодку ВМС КНДР, сообщило ЦТАК.

По данным ЦТАК, новая подводная лодка будет использоваться для выполнения тактических задач в Японском море, передает ТАСС.

В ходе инспекции Ким Чен Ын подчеркнул, что для КНДР наличие подводных лодок имеет стратегическое значение. Он также заявил о необходимости разработки вооружений для ВМС, чтобы обеспечить надежную оборону государства.

Ранее американские и южнокорейские СМИ сообщали, что в КНДР строится крупная субмарина, способная нести баллистические ракеты.

Напомним также, в Пхеньяне заявляли, что КНДР занимается разработкой оружия для уничтожения истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

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