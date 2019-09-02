Активист Ляскин и журналист Азар задержаны после акции 31 августа в Москве

После участия в несанкционированной акции оппозиции, прошедшей 31 августа в центре Москвы, задержан активист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Николай Ляскин и журналист «Новой газеты» Илья Азар, сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.

«Ляскин задержан. Он доставлен в ОВД «Мещанский». Вероятно, это связано с его участием в акции 31 августа», – приводит ТАСС слова Ярмыш.

Кроме Ляскина полицейские задержали еще одного участника акции журналиста «Новой газеты» Илью Азара. «Его доставили в ОВД «Красносельский», вероятно, оставят на ночь там», – сообщила адвокат журналиста Татьяна Молоканова.

По словам источника в правоохранительных органах, в отношении Азара составлен протокол по ч. 8 ст. 20.2 («Повторное Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»), ему грозит до 30 суток ареста.

В минувшую субботу в центре Москвы состоялась очередная несогласованная акция оппозиции. Как рассказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Максим Григорьев, который лично следит за ходом «прогулки по бульварам», на ней было «довольно много маргинальных личностей» и значительное количество прессы, в том числе иностранной.