Активист Ляскин и журналист Азар задержаны после акции 31 августа в Москве

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2 сентября, понедельник | Последнее обновление — 23:21 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Новак объяснил невыполнение Россией сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти
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Украинский авиапром обратился к России с последней просьбой
Россию лишили заслуг во Второй мировой войне
Что мешает сделать нормой семью с тремя детьми
Украина сжигает «ядерные мосты» с Россией
Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом
Поляки продолжают воевать с Россией
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Сочетание глупости, русофобии и шляхетской гордости привели к тому, что много сделавшая для начала Второй мировой Польша стала ее первой жертвой. Такова историческая правда, в которой Польша не заинтересована. Подробности...
Горькое обаяние американского социализма
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Сегодня быть западным (равно как и западническим) либералом означает быть социалистом. И чем радикальнее, тем лучше. Эта тенденция, пусть и с опозданием, неизбежно возобладает и в России. Подробности...
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На русском Севере ищут себя
Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Русский Север притягивает раз за разом тем, что обнажает скрытое: когда день за днем идешь среди ясных линий, прозрачной красоты, длинных туманов – совершенно не остается сил лгать себе. Подробности...
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Вечный огонь с Могилы Неизвестного солдата загорелся в Словении
Вечный огонь с Могилы Неизвестного Солдата в Москве зажгли в воскресенье в столице Словении Любляне в память о воинах России и Советского Союза. Частица Вечного огня была помещена в специальную лампаду и привезена в Словению спецбортом Министерства обороны РоссииПодробности...
В Жуковском открылся авиасалон МАКС
Владимир Путин лично продемонстрировал турецкому лидеру Тайипу Эрдогану российский истребитель пятого поколения Су-57. Это произошло на ежегодном авиасалоне МАКС в Жуковском. Ранее Турция проявила интерес к этому самолету после отказа США продавать Анкаре свой новейший истребитель F-35Подробности...
День флага в Москве отметили грандиозным митингом-концертом
Более 100 тыс. человек вышли на проспект Сахарова в Москве на митинг-концерт «Герои рядом с нами» в честь 350-летия флага России. В нем участвовали звезды эстрады и спорта, ученые, общественные деятели, Герои России и СССР. Мероприятие стало самым массовым за все время существования праздникаПодробности...
Российским водителям готовят ряд жестких мер
Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
Колонка: Антон Крылов: Транспорт и кровь
Обсуждение: 118 комментариев
Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию
Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
Ранее по теме: Кто виноват в уходе Ford из России
Обсуждение: 12 комментариев
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