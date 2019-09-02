Представлена новая модель «Газели»

ГАЗ продемонстрировал легкий коммерческий автомобиль «Газель NN» на выставке Comtrans 2019.

Производство авто планируется запустить в 2020 году, старт продаж намечен на 2021 год, передает ТАСС.

Президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин пояснил, что новая модель отличается от предыдущих интеллектуальной платформой.

«ГАЗель NN» – это более 30 систем помощи водителю, повышенный комфорт, сниженная стоимость владения и универсальность. Новая модель легкого коммерческого автомобиля Горьковского автозавода обеспечивает высокий уровень безопасности, снижение утомляемости, повышение эффективности работы водителя и экономическую эффективность для владельцев бизнеса», – отметил Сорокин.

По словам президента «Группы ГАЗ», эта платформа предназначена для дальнейшего развития, на ней в течение длительного времени будут создаваться новые модели и модификации легких коммерческих авто.

В январе 2019 года была представлена модель Lada Vesta стоимостью больше 1 млн рублей.