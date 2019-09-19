Легойда поспорил с отказавшимся крестить родившихся благодаря ЭКО детей священником

Официальный представитель РПЦ Владимир Легойда назвал противоречащим учению церкви отказ священников от крещения детей, родившихся благодаря экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО).

«В документах нашей Церкви сказано, что по вере родителей-восприемников крестить можно любого младенца, в том числе рожденного в результате «суррогатного материнства». Об этом совершенно недвусмысленно написано в документе, посвященному этому вопросу и принятом Синодом Русской Церкви в конце 2013 года», – написал Легойда в своем Telegram.

Он указал, что если родители крестят малыша и хотят воспитывать его в православии, то надо следовать учению Церкви.

«Что касается ЭКО, то здесь все проще – существуют, видимо, не известные отцу Димитрию процедуры ЭКО, исключающие уничтожение «излишних эмбрионов», и любая пара, которая ими воспользовалась, не подлежит церковному осуждению. Иные же технологии ЭКО, конечно, нравственно недопустимы», – заявил Легойда.

Ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что он против крещения детей, появившихся в результате ЭКО или суррогатного материнства.