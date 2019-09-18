В РПЦ выступили против крещения детей, рожденных с помощью ЭКО

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что он против крещения детей, появившихся в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) или суррогатного материнства.

«Каждая женщина, которая делает ЭКО, она минимум параллельно делает три-пять абортов. И все это, голубка, будет на твоей шее до смерти, и ответишь за убийство каждого», – цитирует Смирнова «Интерфакс».

Он отметил, что против крещения детей, появившихся таким образом, но в случае, если они сами поверят в бога и начнут ходить в храм, то возражать не станет. При этом Смирнов добавил, что «Основы социальной концепции РПЦ» осуждают эту медицинскую процедуру.

В январе протоиерей Димитрий Смирнов рассказал в СМИ, что РПЦ давно практикует лечение гомосексуализма.