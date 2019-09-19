Арестован замглавы департамента Минкультуры

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца замдиректора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры Павла Мосолова, который обвиняется в хищении более 20 млн рублей, выделенных в 2011-2016 годах на ремонт Соловецкого монастыря.

«Ходатайство следственных органов удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 12 ноября», – передает ТАСС решение судьи Натальи Дударь.

Защита Мосолова заявила, что обжалует арест в Мосгорсуде в течение трех суток.

Отметим, что Генпрокуратура просила отправить Мосолова под домашний арест.

Мосолов, а также экс-руководитель департамента Владимир Цветнов и два бизнесмена были задержаны 19 сентября в Москве. Мосолов стал фигурантом дела о хищении бюджетных средств на ремонт Соловецкого монастыря.