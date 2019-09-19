Прокуратура выступила против ареста замглавы департамента Минкультуры

Генпрокуратура просит отправить под домашний арест замдиректора департамента охраны культурного наследия Минкультуры Павла Мосолова, который обвиняется в хищении бюджетных средств на сумму 20 млн рублей.

«Несмотря на тяжесть предъявленных Мосолову обвинений, прошу избрать ему домашний арест», – сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства. В четверг в Басманном суде Москвы решался вопрос об аресте Мосолова.

19 сентября в столице были задержаны Павел Мосолов, экс-руководитель департамента Владимир Цветнов и два бизнесмена. Мосолов стал фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных средств на ремонт Соловецкого монастыря, выделенных в 2011-2016 годах.