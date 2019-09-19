Замглавы департамента Минкультуры задержан в Москве

В Москве задержаны замдиректора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павел Мосолов, экс-руководитель департамента Владимир Цветнов и два бизнесмена.

«В Москве задержаны Мосолов П. О., Магдеева Т. С., Цветнов В. А. и Семиков С. Б. Им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ)», – сказал собеседник ТАСС.

Следственный комитет подал ходатайство об аресте фигурантов дела, сообщили в Басманном суде столицы.

«Заседания начнутся в ближайшее время», – уточнила пресс- секретарь суда Юнона Царева. Она также подтвердила, что фигуранты дела являются подозреваемыми.

В августе экс-главу Клинского района Подмосковья Александра Постриганя обвинили в мошенничестве и растрате, чиновник был задержан в 2018 году по подозрению в превышении полномочий.