Экс-главу подмосковного района обвинили в мошенничестве на 43 млн рублей

Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя. Его обвиняют в мошенничестве и растрате на 43 млн рублей.

«По данным следствия, Постригань в период работы в должности главы администрации Клинского района с помощью своих родственников и аффилированных лиц незаконно получил право собственности на ряд муниципальных объектов, среди которых нежилые здания, коммерческое помещение и земельные участки. Своими преступными действиями обвиняемые причинили ущерб муниципальному образованию на общую сумму не менее 43 млн рублей», – сообщается на сайте ГСУ СК по Московской области.

Отмечается, что помимо бывшего главы еще шесть человек обвиняются в мошенничестве, присвоении и растрате, легализации имущества, добытого преступном путем.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура потребовала возбудить дело против экс-главы подмосковного района.

Напомним, Постригань был задержан в 2018 году по подозрению в превышении полномочий. Правоохранители нашли у бывшего чиновника незаконно приобретенное имущество на 4 млрд рублей. Позже сумма иска, поданного прокуратурой, выросла до 9 млрд рублей.

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